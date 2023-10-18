ЦБ приостановил выпуск банкноты в 1000 рублей после критики РПЦ

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Центробанк принял решение приостановить выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1 тысячу рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», - заявили в Центробанке.Напомним, что 16 октября Банк России презентовал новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкноте. Тысячная купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обороте — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля.
Ранее глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что система налогообложения в России может измениться. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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