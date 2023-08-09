ЦБ отменил покупки валюты на фоне ослабления рубля

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Причиной введения такой меры стала реализация бюджетного правила. Данное решение будет способствовать снижению волатильности финансовых рынков, уточняет ЦБ. Отмечается, что после прекращения действия ограничения, отложенные покупки могут быть осуществлены в дальнейшем. Ожидается, что мера продлится до конца 2024 года, затем, ограничения будут сняты.
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