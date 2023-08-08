ЦБ оценил объем продаж валюты населением на фоне ослабления рубля

Подмосковье занимает первое место в России по темпам реализации президентской программы социальной газификации, когда топливо бесплатно проводят до земельного участка. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время обсуждения со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска развития сельских территорий. Встреча прошла в деревне Шахматово.