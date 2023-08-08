ЦБ оценил объем продаж валюты населением на фоне ослабления рубля

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На фоне резкого падения рубля россияне начали распродавать валюту. Об этом сообщается в обзоре финансового рынка ЦБ.
По подсчетам специалистов финансового регулятора, россияне продали валюту на общую сумму 44,4 млрд рублей за июль текущего года.
В ЦБ РФ назвали причину такого явления. По словам экспертов, причиной падения рубля стали объемы продаж валютной выручки экспортерами, которые значительно уменьшились. Также, ослаблению национальной валюты послужило снизившееся сальдо внешней торговли.
Ранее сообщалось, что Россия стала пятой экономикой мира согласно рейтингу Всемирного банка. Отмечается, что лидером стал Китай.
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В ЦБ РФ назвали причину такого явления. По словам экспертов, причиной падения рубля стали объемы продаж валютной выручки экспортерами, которые значительно уменьшились. Также, ослаблению национальной валюты послужило снизившееся сальдо внешней торговли.
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Анастасия Крестьянова