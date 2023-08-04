ЦБ повысил курс доллара, евро и юаня на 5-7 августа

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Банк России установил официальный курс доллара в размере 94,8076 рублей на 5-7 августа. Об этом сообщает ТАСС.
Курс евро был повышен до 103,8379 рублей.
Юань зафиксирован на 13,1755 рублях.
Ранее Московская биржа передавала данные о том, что курсы доллара и евро впервые превысили показатели марта прошлого года, достигнув отметок 95 и 104 соответственно. Курс юаня также поднялся до 13,235 рублей.
Кроме того, ранее стали известны причины ослабления рубля. По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, этот процесс связан с повышенным спросом на валюту у крупных покупателей. К тому же, наблюдается активный отток валюты из России, а вот притока практически нет.
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Юань зафиксирован на 13,1755 рублях.
Кроме того, ранее стали известны причины ослабления рубля. По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, этот процесс связан с повышенным спросом на валюту у крупных покупателей. К тому же, наблюдается активный отток валюты из России, а вот притока практически нет.
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Анастасия Чинкова