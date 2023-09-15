ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 6-7%

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Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% с 5-6,5%, ожидаемых ранее, однако сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
По информации регулятора, проводимая денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели.
Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
Ранее заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута заявила, что как повышение, так и снижение ключевой ставки не поможет российской экономике.
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Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
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Екатерина Коршунова