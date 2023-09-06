ЦБ продаст иностранную валюту объёмом 150 млрд рублей

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Банк России с 14 по 22 сентября продаст иностранную валюту общим объёмом 150 млрд рублей. Об этом сообщает ЦБ.
Банк России принял решение временно ускорить проведение операций по зеркаливанию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ежедневный объём операций Центробанка, благодаря осуществлению равномерной продажи иностранной валюты объёмом 150 млрд рублей, поднимется до 21,4 млрд рублей с прежнего показателя в 2,3 млрд рублей.
Кроме того, в Банке России уточнили, что корректировка дневного объёма операций в указанный период связана с погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ, назначенным на 16 сентября.
Регулятор также отмечает, что объём эмиссии указанного выпуска составляет три млрд долларов. Минфин будет осуществлять выплаты держателям еврооблигаций в рублях, поэтому держатели еврооблигаций после их погашения могут предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту.
В нынешних условиях принятые Банком России меры по продаже валюты в рамках операции по зеркаливанию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, поспособствуют удовлетворению дополнительного спроса на иностранную валюту и снизят волатильность на валютном рынке.
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Ежедневный объём операций Центробанка, благодаря осуществлению равномерной продажи иностранной валюты объёмом 150 млрд рублей, поднимется до 21,4 млрд рублей с прежнего показателя в 2,3 млрд рублей.
Регулятор также отмечает, что объём эмиссии указанного выпуска составляет три млрд долларов. Минфин будет осуществлять выплаты держателям еврооблигаций в рублях, поэтому держатели еврооблигаций после их погашения могут предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту.
В нынешних условиях принятые Банком России меры по продаже валюты в рамках операции по зеркаливанию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, поспособствуют удовлетворению дополнительного спроса на иностранную валюту и снизят волатильность на валютном рынке.
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Анастасия Чинкова