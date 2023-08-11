ЦБ РФ разработал «рисковый» сценарий развития экономики РФ

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Банк России определил три сценария развития экономики страны до 2026 года. Это базовый, усиление фрагментации и рисковый. Соответствующие сведения приведены на официальном сайте ЦБ РФ.
По прогнозам банка, сценарий развития отечественной экономики может привести к инфляции, показатели которой будут достаточно высоки. В 2024-2025 годах допускается проведение более жесткой денежно-кредитной политики. Отмечается, что несмотря на финансовый кризис, в случае реализации самого рискового сценария, ВВП страны не опустится ниже уровня, который был достигнут в 2020 году. Однако, специалисты ЦБ добавили, что цены на нефть могут значительно упасть.
Читайте также:
ЦБ отменил покупки валюты на фоне ослабления рубля
Экономист Потапенко заявил, что укрепление рубля зависит от Путина
В ЦБ РФ раскрыли дату старта операций с цифровым рублем
Анастасия Крестьянова