ЦБ Швейцарии: Украина станет причиной падения европейской экономики

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При исследовании принималось во внимание влияние вооруженного конфликта на Украине на экономическое положение Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Как указано в докладе по итогам работы аналитиков, при отсутствии конфликта инфляция в этих странах по итогам 2022 года была бы ниже на 0,2-0,4%, а валовый внутренний продукт (ВВП) был бы больше на 0,1-0,8%. В частности, боевые действия на Украине серьезно ударили по экономикам Германии и Великобритании. Из-за участия в конфликте эти страны недополучили по 0,7% ВВП.
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