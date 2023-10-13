ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит расти

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Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6% и в ближайшие месяцы продолжит расти. Об этом говорится в материалах Центробанка.
По информации регулятора, инфляция в РФ в этом году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября в размере шести–семи процентов. Согласно информации Центрального банка, потребительские цены увеличились на 0,87%.
Напомним, в августе размер инфляции в России составил 5,15%. По прогнозу регулятора, в следующем году инфляция составит порядка четырех процентов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%. Он отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок».
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Напомним, в августе размер инфляции в России составил 5,15%. По прогнозу регулятора, в следующем году инфляция составит порядка четырех процентов.
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Екатерина Коршунова