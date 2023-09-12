«ЦБ тушит экономику бензином»: экономист предсказал повышение ключевой ставки до 13,5%

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12 процентов долго не продлится. В течение нескольких месяцев Центробанк перейдёт к смягчению политики, уверен он.
Однако эксперты уверены, что предпосылок для снижения ключевой ставки пока нет. В частности, экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко считает, что ставку поднимут на 1-1,5 процентных пункта. Об этом он рассказал «Радио 1».
Экономист подчеркнул, что для снижения ключевой ставки Центробанк и Минфин должны сменить общую политику. Сегодня ведомства глушат интерес россиян к кредитам, заметил эксперт.
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«Ставка, конечно, не будет сохранена. Скорее всего она будет поднята, по моим расчётам, на 1-1,5 процентных пункта. Я думаю, что в этом году мы будем находиться в пределах 15, максимум 17 процентов», — сказал Дмитрий Потапенко.
«Должна измениться общая политика Минфина. Сегодня ЦБ пытается тушить бензином экономику. Экономику, которая перегрета в плане потребности кредитов. Но потребность в кредитах – это хорошо, потому что это потребность в реальных инвестиционных ресурсах для развития экономики. Если у Минфина и ЦБ не хватает денег для ответа этой потребности, то нужно пересматривать внешне-торговый баланс, чтобы появлялось больше валюты, а пока это всё делается административными мерами», — добавил Потапенко.Читайте также:
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Екатерина Шмакова