Цена нефти марки Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto
Напомним, ранее в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года. Таким образом, курс евро расчетами четверг на 10:52 по московскому времени повысился на 56 копеек и достиг 107,02 рубля. Курс доллара в при этом повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.
Читайте также:
Курс евро превысил 107 рублей, побив максимум с марта 2022 года
В Ровненской области Украины ударами БПЛА уничтожена нефтебаза
Предварительно более 2 трлн руб составил дефицит бюджета РФ в январе-июле