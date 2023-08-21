Цены на газ в Европе резко возросли из-за готовящихся забастовок на газовых платформах в Австралии

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В Европе на 16% выросли цены на газ из-за сообщений СМИ о готовящихся забастовках в Австралии. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.
Торги были открыты у отметки 478,1 долларов за тысячу кубометров. При этом, накануне биржевая цена на газ составляла 410,4 доллара.
Ранее агентство Reuters сообщало, что 2 сентября австралийские профсоюзы на морских газовых платформах планируют устроить забастовку. Это может сильно сказаться на поставках сжиженного природного газа от ведущего мирового поставщика. Из-за существующего риска срыва экспорта цены на газ на биржах начали стремительно расти.
Кроме того, напомним, что в прошлую среду, 16 августа, цена на газ почти поднялась до отметки в 500 долларов за тысячу кубометров.
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Ранее агентство Reuters сообщало, что 2 сентября австралийские профсоюзы на морских газовых платформах планируют устроить забастовку. Это может сильно сказаться на поставках сжиженного природного газа от ведущего мирового поставщика. Из-за существующего риска срыва экспорта цены на газ на биржах начали стремительно расти.
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Анастасия Чинкова