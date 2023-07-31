Цены на курицу в России установили новый рекорд

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В министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что куриное мясо за год выросло в цене на 6%, несмотря на увеличение производства в России. В ведомстве также заверили, что нынешнее подорожание курятины носит сезонный характер, а ситуация на рынке продовольствия стабильна и находится под контролем.
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