Центробанк и кабмин обсудят выработку критериев адресной льготной ипотеки

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в Государственной думе, что ЦБ России совместно с правительством обсудят предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах. Об этом пишет «Интерфакс».
«У нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка одинаковая», — заявила глава ЦБ.Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что это, с одной стороны, позволит россиянам активнее участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ, а с другой обеспечит равноценную доступность финансов в рамках ипотечных программ для граждан РФ.
Ранее сообщалось, что ЦБ предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах кредитов и вкладов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак