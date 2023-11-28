Центробанк Израиля раскрыл, во сколько обойдётся конфликт с ХАМАС

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Финансовые затраты Израиля из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС составят 53 миллиарда долларов, следует из макроэкономического прогноза центробанка страны.
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлили гуманитарное перемирие в секторе Газа. Однако, несмотря на это, в анклаве до сих пор звучат выстрелы.
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Анастасия Чинкова