Центробанк: Объем наличности у россиян сократился впервые за 1,5 года

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Россияне впервые за полтора года перестали «выносить» деньги из банков и хранить их в «кубышках». Эксперты связывают это с ростом ставок по вкладам, однако не считают приток денег в кредитные организации устойчивым и долговременным явлением.
Как говорят эксперты в банковской сфере, в настоящее время люди если еще не начали активно приносить деньги в банки, то хотя бы перестали их оттуда выносить. Во многом это связано с резким увеличением процентных ставок. Отток денежных средств в наличность замедляется из-за роста доходности депозитов и повышения сберегательной активности населения.
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