Центробанк объяснил повышение ключевой ставки

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Решение повысить ключевую ставку было направлено на возвращение инфляции к 4%.
В Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.
21 июля Центральный банк России в первый раз с сентября прошлого года повышал ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов.
Новое повышение ключевой ставки прогнозировалось в сентябре из-за отсутствия дезинфляционных рисков, которые позволили бы оставить её на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщал зампред Банка России Алексей Заботкин.
Ранее доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке. В пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года.
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21 июля Центральный банк России в первый раз с сентября прошлого года повышал ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов.
Ранее доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке. В пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года.
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Мария Фирсова