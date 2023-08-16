Центробанк отменил ограничения на предельную стоимость кредитов

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Центробанк РФ с 16 августа установил ограничения на предельную стоимость кредита (ПСК), сообщает на официальном сайте регулятора.
В июле 2023 года Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%. В ходе внепланового заседания 15 августа Банк России на фоне ослабления рубля довел показатель до 12%.
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