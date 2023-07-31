Центробанк: Повышение показателей годовой инфляции продолжится

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В Центробанке рассчитали дальнейший рост показателя годовой инфляции. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ России.
В июне годовой прирост цен составил 3,3%. В ближайшие месяцы ожидается продолжение роста этого показателя.
В настоящее время на показатель годовой инфляции влияют низкие прошлогодние базы и нынешний быстрый темп повышения цен.
Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, объяснив это тем, что нынешние темпы роста превысили целевые 4%. Также уточняется, что последнее повышение ставки совершалось в сентябре прошлого года.
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Анастасия Чинкова