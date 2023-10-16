Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей

Фото: сайт Банка России
Банк России представил модернизированные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Уточняются, что они уже введены в обращение.
На банкноте в тысячу рублей изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Так, можно рассмотреть Нижегородский Кремль, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и Музей археологии и этнографии в Уфе.
На пятитысячной купюре расположены достопримечательности Екатеринбурга и всего Уральского федерального округа. Центральным изображением лицевой стороны служит стела «Европа-Азия», а на обратной стороне выделяется памятник «Сказ об Урале», расположенный в Челябинске.
Банкноты выполнены в тех же цветах, что и прошлая модификация. Таким образом пятитысячная купюра имеет красно-оранжевую окраску, а тысячная – бирюзовую.
Кроме того, на новых купюрах размещён QR-код при сканировании которого любой желающий может попасть на сайт Банка России, где будет размещена подробная информация об оформлении новых банкнот.
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На банкноте в тысячу рублей изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Так, можно рассмотреть Нижегородский Кремль, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и Музей археологии и этнографии в Уфе.
Банкноты выполнены в тех же цветах, что и прошлая модификация. Таким образом пятитысячная купюра имеет красно-оранжевую окраску, а тысячная – бирюзовую.
Кроме того, на новых купюрах размещён QR-код при сканировании которого любой желающий может попасть на сайт Банка России, где будет размещена подробная информация об оформлении новых банкнот.
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Анастасия Чинкова