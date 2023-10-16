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Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей

16 октября 2023, 12:25
Фото: сайт Банка России

Фото: сайт Банка России

Банк России представил модернизированные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Уточняются, что они уже введены в обращение.

На банкноте в тысячу рублей изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Так, можно рассмотреть Нижегородский Кремль, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и Музей археологии и этнографии в Уфе.


На пятитысячной купюре расположены достопримечательности Екатеринбурга и всего Уральского федерального округа. Центральным изображением лицевой стороны служит стела «Европа-Азия», а на обратной стороне выделяется памятник «Сказ об Урале», расположенный в Челябинске.

Банкноты выполнены в тех же цветах, что и прошлая модификация. Таким образом пятитысячная купюра имеет красно-оранжевую окраску, а тысячная – бирюзовую.

Кроме того, на новых купюрах размещён QR-код при сканировании которого любой желающий может попасть на сайт Банка России, где будет размещена подробная информация об оформлении новых банкнот.

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Экс-министр труда Калашников назвал атавизмом российский МРОТ
Экс-министр труда Калашников призвал ввести в России минимальную зарплату за час
16 октября 2023, 13:49

Фото: IStock/wrangel

Рост производственной активности в России фиксируется седьмой месяц подряд, отмечает S&P Global. Так, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре 2023 года увеличился до 54,5.
Однако экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с «Радио 1» отметил, что общая ситуация в российской экономике «не очень благоприятная». По его словам, ослабление рубля спровоцировало сильный отток мигрантов, из-за чего пострадали сферы строительства, торговли и транспорта. Чтобы выйти из кризиса, нужно повысить зарплаты россиянам.
«Но не надо требовать от предпринимателя того, что противоречит его сути – любой бизнес направлен на получение прибыли. Чем меньше его расходы, в том числе и на заработную плату, тем больше прибыль предпринимателя. Здесь главное – это роль государства, которое задаёт правила игры. Возьмём для примера минимальную зарплату. Та минимальная помесячная зарплата, которая есть сейчас – это абсолютный атавизм XIX века. Нам надо переходить на минимальную почасовую оплату труда, как многие развитые страны, и повышать производительность труда через эту мотивацию», — заявил Сергей Калашников.
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В Центробанке рассказали о выпуске купюры номиналом в 10 тысяч рублей
Зампред ЦБ Белов: выпуск купюры номиналом в 10 тысяч рублей не рассматривается
16 октября 2023, 13:07

Фото: iStock/IUshakovsky

В настоящее время Банк России не планирует вносить изменения в банкнотный и монетный ряд, поэтому выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предполагается. Об этом сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.
Он отметил, что в планах по развитию наличного денежного обращения до 2025 года вопрос введения новой купюры номиналом в 10 тысяч рублей не рассматривается. Вместе с тем, не идёт речь о введении других купюр с новыми суммами номиналов.

По словам Белова, при рассмотрении вопроса изменения банкнотного ряда специалисты Центробанка анализируют экономическую ситуацию в стране, чтобы просчитать актуальность той или иной суммы в виде купюры. 

Ранее Банк России представил обновлённые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Оформление первой посвящено Приволжскому федеральному округу, а второй – Уральскому федеральному округу. На банкнотах россияне смогут рассмотреть достопримечательности городов представленных округов.

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#банк россии
#деньги
#центробанк
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Европа в ярости из-за успехов России
Деловая активность в производственном секторе РФ растет седьмой месяц подряд
16 октября 2023, 11:17

Фото: iStock/Egor Maltsev

В ООН прогнозируют, что Россия в текущем году станет одной из немногих стран G20, где происходит положительная динамика в экономике, при этом во Франции заявили об обрушении экономики, а Германия стала самым слабым звеном в ЕС, пишет РИА Новости.
S&P Global приводит данные, согласно которым индекс деловой активности в России в производственном секторе PMI вырос до 54,5. При этом в августе было 52,7. Уточняется, что что, если больше 50 — промышленность усиливается. Таким образом, в России рост наблюдается уже седьмой месяц подряд.

Объясняется это тем, что Россия уверенно адаптируется к внешним ограничениям, и делает это быстрее, чем планировалось. В рамках процесса адаптации расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.

Росстат сообщает, что в августе выпуск продукции вырос в годовом выражении на 5,4 процента. При этом с апреля-мая промышленность не опускается ниже 110 процентов от показателей 2020 года. В ЦБ утверждают, что российские заводы наращивают обороты и модернизируют производства в рамках импортозамещения.

В то же время в Европе ситуация складывается более плачевно. PMI в Великобритании в сентябре снизился до 46,8, что является минимумом за два с половиной года. Идет ослабление сектора услуг, а также сокращение производства. В Германии, согласно данным Института экономических исследований Мюнхенского университета, индекс падает с апреля текущего года. В строительном секторе показатели достигли минимума с 2009 года.

Экономика Германии находится в рецессии. ВВП в стране в первом квартале упал на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022. В третьем квартале текущего года изменений к лучшему не предвидится, так как промышленность не растет. Такие данные приводит Бундесбанк.

Таким образом, согласно статье британской The Telegraph, Германия стала «самым слабым звеном» в ЕС. В еврозоне показатель достиг 43,4 пунктов. Такое падение обусловлено ростом цен на энергоносители, инфляцией и процентными ставками ЕЦБ.

Во Франции говорят об «обрушении» экономики и обвиняют в этом европейские власти. Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо напомнил, что министр финансов Брюно Ле Мэр обещал крах российской экономики, однако рухнула французская.

Таким образом в ООН спрогнозировали, что в текущем году Россия станет одной из немногих стран G20, в которой ускорится экономическое развитие ускорится. Аналитики считают, что в России повысится ВВП на 2,2 % в году. А в следующем ожидается рост на 2%.

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#россия
#экономика
#производство
#росстат
#ввп
#оон
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Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по доходам населения
16 октября 2023, 10:00

Фото: Фотобанк МО

Московская область замкнула топ-10 рейтинга регионов России по доходам населения во втором квартале 2023 года. Об этом свидетельствует исследование, проведённое агентством РИА Новости.
Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва – на пятом месте. В конце рейтинга оказались Ингушетия и Тыва. 
 
В Подмосковье соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,80. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составили 63,3 тыс рублей в месяц. А динамика реальных денежных доходов населения в этот период относительно второго квартала 2022-ого составила 8,5%. 
 
Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных и был составлен рейтинг. Регионы ранжированы по отношению средних доходов к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности среднедушевых доходов. В качестве источника информации использовались данные Росстата за апрель – июнь 2023-го.
 
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#подмосковье
#экономика
#доходы
#население
#рейтинг
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В Венгрии рассказали, собирается ли страна сокращать поставки газа из России
Сийярто: Венгрия не намерена сокращать поставки газа из России
16 октября 2023, 09:58

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Венгрия не намерена сокращать поставки российского газа, несмотря на сообщения о диверсификации поставщиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Он отметил, что диверсификация воспринимается Венгрией как наличие нескольких источников сырья. Именно поэтому в настоящее время ведутся переговоры с Турцией и Азербайджаном, которые, подчеркнул Сийярто, никак не касаются сотрудничества с Россией.

По словам министра, Венгрия нуждается в 10 миллиардах кубических метров газа в год, в то время как российский «Газпром» поставляет лишь 4,5 миллиарда. Стране просто не обойтись без сотрудничества с другими государствами.

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#газ
#поставки
#венгрия
#россия
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Крупная японская компания в области электроники уходит с российского рынка
Японский производитель электроники Fujitsu ликвидирует юридическое лицо в России
16 октября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Marina113

Японская компания Fujitsu, специализирующаяся на производстве электроники и поставке инфраструктурных решений, планирует окончательно покинуть российский рынок. Ликвидация юридического лица ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» произойдет в августе 2024 года.
Сервис Rusprofile сообщал о начале процесса полного прекращения бизнеса в России фирмы Fujitsu еще в конце минувшего лета. «РБК» напоминает, что прямые поставки своей продукции и услуг компания прекратила еще в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции, однако от заявлений об окончательном уходе из России руководство японского предприятия воздерживалось.

Юристы полагают, что данный случай ликвидации иностранной компанией юридического лица на территории России может стать неким прецедентом, «образцом» прекращения деятельности крупного бизнеса в стране. Юридическое лицо компании Fujitsu в РФ было образовано в начале 2000-х годов.

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#рф
#бизнес
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ТАСС: Республика Сербская планирует подписать договор о поставках газа из России
16 октября 2023, 03:31

Фото: iStock/rarrarorro

Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках российского газа ещё до конца 2023 года. Такое заявление в беседе с газетой «Известия» сделал премьер республики Радован Вишкович.
«Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из России до конца этого года. <...> у нас не будет проблем по этому вопросу», — сказал премьер республики.

Вишкович отметил, что подтверждение этого намерения он получил на встрече с российским вице-премьером Александром Новаком, на которой также присутствовало руководство «Газпрома».

Премьер отметил, что доставлять газ в республику не слишком просто, однако реализации проекта это не помешает. 

Республика Сербская – одно из двух государственных образований в составе Боснии и Герцеговины. Республика расположена на севере и востоке страны. Её столица – Баня-Лука.

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#россия
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Эксперт Шостак: Ближневосточный конфликт увеличит нефтяной доход России
15 октября 2023, 23:21

Фото: iStock/Diy13

Директор инвестиционной компании из США Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что ближневосточный конфликт увеличит нефтяной доход Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Если лидеры Саудовской Аравии в какой-то момент будут вынуждены войти в противоречие с западными интересами в регионе, уже сигнализировав, в частности, что их процесс сближения с Израилем фактически прекращен, страна может ограничить поставки нефти как в Европу, так и в США», — цитирует агентство слова Шостака.

Директор Navigator Principal Investors пояснил, что Россия не связана подобными политическими соображениями, поэтому у страны есть возможность увеличить доход с продажи нефтепродуктов, не обращая при этом внимания на потолок цен на энергоресурсы и устанавливая собственные цены.

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#россия
#цены
#страны
#поставки
#нефть
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Эксперт раскрыл влияние конфликта на Ближнем Востоке на биржевую цену газа
«Альфа-Капитал»: цены на газ в Европе могут вырасти из-за ситуации в Израиле
15 октября 2023, 12:35

Фото: iStock/MikeMareen

Цены на газ на бирже в Европе могут возрасти в случае дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Он отметил, что цены на газ напрямую зависят от геополитической ситуации, поэтому при ухудшении положения стран на Ближнем Востоке, они начнут расти. В том числе будет наблюдаться нарушение поставок. 

При этом, по словам Скрябина, потенциал роста стоимости имеет ограничение, поэтому газ не превысит в цене 700 долларов за тысячу кубометров. 

Эксперт также отметил, что при стремительном росте цен на газ, Европа начнёт использовать более дешёвое сырьё, закачанное в подземные хранилища газа.

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#газ
#поставки
#евросоюз
#цены
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