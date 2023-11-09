Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода

Соединенным Штатам скоро не будет хватать бумаги, чтобы печатать деньги для военной помощи Украине и обслуживания государственного долга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.