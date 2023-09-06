Центробанк России заявил, что экономика РФ превысила свой потенциальный уровень

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Российская экономика превысила свой потенциальный уровень и в дальнейшем будет расти более медленными темпами, чем прежде. Об этом сообщил департамент исследований и прогнозирования Центрального банка (ЦБ РФ) в новом бюллетене «О чем говорят тренды».
Экономика в июле - августе 2023 года, по данным Центробанка, продолжила расти сравнительно быстрыми темпами. Поддерживаемые государственным спросом отрасли продолжают увеличивать производство потребительских товаров, отмечают в регуляторе. Дальнейшее активное расширение розничного кредитования на фоне улучшения потребительских настроений и роста трудовых доходов дополнительно разогревает внутренний спрос.
Тем не менее, загрузка производственных мощностей в России находится на рекордном уровне, возможно, близком к предельному. Рост ВВП во втором квартале 2023 года уже замедлился до 0,1%, что указывает на более умеренные темпы роста. В ближайшие два-три года максимальные темпы роста валового внутреннего продукта не превысят 2,5%.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. По его словам, никаких трудностей с наполнением казны государства не возникло. Несмотря на прогнозы противника и ряда недружественных стран, бюджет страны достиг более 12 триллионов 300 миллиардов рублей.
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«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе», – говорится в бюллетене.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. По его словам, никаких трудностей с наполнением казны государства не возникло. Несмотря на прогнозы противника и ряда недружественных стран, бюджет страны достиг более 12 триллионов 300 миллиардов рублей.
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