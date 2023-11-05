Центробанк: Россияне ощущают годовую инфляцию на уровне 14%

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Специалисты Центробанка РФ сообщили, что жители России оценивают годовую инфляцию в стране на уровне 14%. Это в первую очередь связано с заметным увеличением стоимости продуктов питания.
Россияне судят об общем положении по наиболее подорожавшим товарам. На ту продукцию, которая стала дешевле или осталась в той же прежней цене, обращается меньше внимания. Наибольшие опасения людей вызывает ситуация в продовольственном секторе. Сильнее всего на инфляции сказалось подорожание фруктов и овощей. В этом году не наблюдалось даже обычного сезонного снижения цен.
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