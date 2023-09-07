Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению

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Российские банки теперь могут продавать наличные доллары и евро, которые поступили в их кассы до 9 апреля прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка о продлении до 9 марта следующего года ограничений на снятие наличной иностранной валюты в связи с санкциями.
Отмечается, что из сообщения регулятора пропали данные о том, что кредитным организациям разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля прошлого года. В прошлом сообщении от 6 марта 2023 года эта информация содержалась.
Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей.
Однако депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева призвала сначала решить проблемы с налогообложением в нефтяной и газовой отрасли, а также урегулировать вопрос со взносами в социальный фонд с высоких зарплат.
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Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей.
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Екатерина Коршунова