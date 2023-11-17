Центробанк России сообщил, что не имеет казначейских обязательств США

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Центральный банк РФ заявил, что у него нет казначейских обязательств перед Соединенными Штатами. Об этом сообщает ТАСС.
«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — сказано в сообщении.Кроме того, сведенья по объему вложения разных стран в эти бумаги может прокомментировать только казначейство США.
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Алина Юрчак