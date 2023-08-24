Центробанк Турции резко повысил учётную ставку до 25%

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Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции повысил учётную ставку с 17,5% до 25%. Об этом сообщается на сайте организации.
Повышение произошло очень стремительно, чего не ожидали аналитики. По их мнению, учётную ставку стоит поднимать постепенно, и остановиться надо было на 20%. Такой резкий скачок приведёт к усложнению работы бизнеса и дестабилизации положения некоторых слоёв населения.
Причиной такого решения Центробанка можно считать ускорение инфляции, которая возросла с 38,21% в июне до 47,83% в августе.
Кроме того, необходимо спасать местную валюту, лиру, которая несколько раз за прошедшие месяцы обновляла исторические минимумы.
Уточняется, что турецкая лира, вместе с российским рублём и аргентинским песо, является худшей валютой на развивающемся рынке.
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Причиной такого решения Центробанка можно считать ускорение инфляции, которая возросла с 38,21% в июне до 47,83% в августе.
Уточняется, что турецкая лира, вместе с российским рублём и аргентинским песо, является худшей валютой на развивающемся рынке.
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Анастасия Чинкова