Центробанк вновь повысил ключевую ставку

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Центробанк повысил ключевую ставку с 13% сразу до 15%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Совет директоров Банка России на плановом заседании, которое прошло 27 октября, принял решение о повышении ключевой ставки до 15%. Показатель увеличился на 200 базисных пунктов, увеличившись с прежнего показателя в 13%.
Ранее, 15 сентября, сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку на 1% – до 13%.
Бывший министр труда и социального развития России, заслуженный экономист РФ Сергей Калашников в беседе с «Радио 1» сообщал, что повышение ключевой ставки влечёт за собой обнищание населения. Подробнее читайте в материале.
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Ранее, 15 сентября, сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку на 1% – до 13%.
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Анастасия Чинкова