Турбизнес предложил правительству РФ отказаться от «паритета» в авиации

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В правительстве РФ состоялась стратегическая сессия по вопросам туризма. В числе мер по восстановлению потока иностранных туристов в страну рассматривались вопросы, связанные с упрощением порядка выдачи разрешений на рейсы зарубежных авиационных компаний и отказе от «правила паритета».
Эта цифра в пять раз больше, чем показатели, имеющиеся на сегодняшний день. По итогам прошлого года иностранцы совершили в Россию всего около трех миллионов турпоездок. Для сравнения, в допандемийном 2019 году нашу страну посетили 10 миллионов иностранных туристов.
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Александр Бойцов