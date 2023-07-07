Турция заинтересована в продлении зерновой сделки с Россией и Украиной

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Турция выступила за продление зерновой сделки, которая, по мнению правительства государства, способствует урегулированию продовольственного кризиса. Кроме того, Турция прилагает усилия для поставок из России сельскохозяйственной продукции по морскому гуманитарному коридору. Об этом сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.
"Наши коллеги, продолжающие деятельность в стамбульском Совместном координационном центре, очень плотно работают. Мы трудимся 24 часа в сутки, чтобы обеспечить вывоз зерновых. Наши цели изначально ясны: преодоление продовольственного кризиса, сохранение политической стабильности. Мы над этим работаем, естественно, выступаем за продление соглашения и экспорта зерна. Более того, мы прилагаем усилия на предмет того, что можем сделать для вывоза сельхозпродукции из российских портов", – сказал министр.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на продление зерновой сделки и начало поставок продукции из России, в первую очередь, в нуждающиеся страны.
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Анастасия Чинкова