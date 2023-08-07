Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

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Курс турецкой валюты упал до рекордного значения- 27,01 лиры за доллар
Турецкая лира вновь упала до рекордно низкого уровня по отношению к американскому доллару. Это следует из данных биржевых торгов. Курс турецкой валюты снизился до 27,01 лиры за доллар. За последние несколько недель турецкая лира торговалась на уровне 26,95.
Не так давно курс турецкой лиры рекордно упал из-за отмены зерновой сделки. Ранее глава туристического оператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что рекордное ослабление лиры не скажется на стоимости отдыха в Турции для россиян в краткосрочной перспективе. Местные отельеры ведут расчёты в евро. Это служит защитой от внутренних колебаний курсов валют.
Также сообщалось, что резкое подорожание отдыха в Турции для россиян может быть связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране.
Об этом рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туристического рынка Саваш Даш. Одновременный рост трат на продукты, электроэнергию и топливо вынудил отельеров включить их в стоимость своих услуг.
Также одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш называет довольно успешный летний сезон 2022 года. Представители туротрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и специально подняли цены.
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Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции
Не так давно курс турецкой лиры рекордно упал из-за отмены зерновой сделки. Ранее глава туристического оператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что рекордное ослабление лиры не скажется на стоимости отдыха в Турции для россиян в краткосрочной перспективе. Местные отельеры ведут расчёты в евро. Это служит защитой от внутренних колебаний курсов валют.
Об этом рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туристического рынка Саваш Даш. Одновременный рост трат на продукты, электроэнергию и топливо вынудил отельеров включить их в стоимость своих услуг.
Также одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш называет довольно успешный летний сезон 2022 года. Представители туротрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и специально подняли цены.
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Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции
Мария Фирсова