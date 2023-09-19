«У нас просто нет денег»: Зерновой союз предупредил о проблемах с урожаем

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Российские фермеры говорят о рисках срыва уборочной и посевной. Реальные цены на дизель — цены, по которым аграрии покупают топливо, за три месяца взлетели вдвое. Такого резкого скачка не было еще никогда. Многие предприятия рискуют обанкротиться. Проблема осложняется тем, что у фермеров не покупают зерно.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал в эфире «Радио 1», что цена на дизель растёт ежегодно во время сбора урожая. Однако он подчеркнул, что обычно рост составляет до 10%, а в этом году топливо подорожало в два раза.
По словам эксперта, в этом году сбор урожая доведут до конца, однако засеивать территории на будущий год будут на оставшиеся деньги.
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«Цена на дизель всегда растет, когда аграрии повышают на него спрос, но в этом году это нечто умопомрачительное – 80-100 процентов составил рост. И всё это на фоне того, что с сентября нам с перестали выдавать льготные кредиты, то есть можно только по коммерческим ставкам деньги привлекать. Также государство применяет пошлинные квоты, из-за чего у нас просто нет денег», — сказал Злочевский.
«Центробанк поднял ключевую ставку, а в бюджете не заложена компенсация по повышенной ключевой ставке, и в результате денег не осталось. К тому же пошлины отняли вообще весь жирок, который был накоплен в сезоне 2021-2022 года, и уже в прошлом сезоне в 2022-2023 году весь этот жирок испарился. Но сбор мы проведём в любом случае, а вот сколько хватит на сев – не знаю. Будет делать по остаточному принципу: сколько денег будет – столько и посадим. И если наш рынок мы еще обеспечим, то на экспорт может не хватить», — добавил Злочевский.Читайте также:
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Екатерина Шмакова