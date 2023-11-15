У промышленной группы «Сибантрацит» сменился владелец

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Компания «Башкирский промышленный холдинг» купила группу «Сибантрацит». Сумма сделки не разглашается.
Группа «Сибантрацит» создана в 2018 году. Она объединяет три добывающие предприятия — АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область, производители антрацита) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область, производит уголь марки «Т»). «Сибантрацит» является крупнейшим в России производителем металлургических углей, а также мировым лидером по поставкам высококачественного антрацита марки UHG.
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Александр Бойцов