Экономист РАН Николаев предсказал будущее рубля

Фото: iStock/SSV-Photo
«Тенденция к ослаблению рубля будет сохраняться, но ослабевать он будет рывками. То проваливается, то немного укрепляется», - отметил Николаев.
«В ближайшие дни стоит ожидать ослабления рубля, но не провального, на несколько рублей он еще может просесть», - спрогнозировал эксперт.
Николаев подчеркнул, стоит ожидать именно такие колебания российской валюты. Пара рублей плюс – пара рублей минус.
«Значительно рубль не укрепится, в обозримом будущем я не вижу причин для его значительного укрепления», - в завершении отметил эксперт РАН.
Ранее «Радио 1» сообщало, как вице-премьер Виктория Абрамченко, в рамках ПМЭФ, заявила, что в России ожидается продолжении продуктовой дефляции.