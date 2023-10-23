Украина получила от Евросоюза очередной пакет финансовой помощи

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Евросоюз направил Украине очередную сумму денег в рамках макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети X.
Он заявил, что Евросоюз направил Украине 1,5 млрд евро, что стало девятым траншем в этом году.
Общая финансовая помощь от Евросоюза за этот год, по словам Шмыгаля, составила 15 млрд евро.
Ранее обозреватель издания Financial Times Кристофер Миллер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с союзниками в Брюсселе, делал вид, что ему неважно их внимание. Миллер утверждает, что украинскому лидеру было крайне трудно вновь просить многомиллиардной финансовой помощи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Общая финансовая помощь от Евросоюза за этот год, по словам Шмыгаля, составила 15 млрд евро.
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Анастасия Чинкова