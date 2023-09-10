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Украина получила первую партию ядерного топлива из США

Министр энергетики Украины Галущенко: США передали Украине ядерное топливо
10 сентября 2023, 17:17
Фото: iStock/Pav_1007

Фото: iStock/Pav_1007

Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» получила первую партию ядерного топлива из США. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
Он уточнил, что американская компания Westinghouse совместно со специалистами из Украины изготовила топливо для энергетического реактора ВВЭР-440.

Кроме того, Галущенко заявил, что Украина подписала договоры с Финляндией, Словакией и Чехией о сотрудничестве в сфере энергетики. В планах у Киева, по словам министра, «вообще заменить РФ в этом сегменте».


Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в планах у государства добиться «энергетической самодостаточности». То есть, полностью отказаться от использования российского ядерного топлива на АЭС в Пакше, заменив его французским.

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#энергетика
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#аэс
#топливо
#сша
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Венгрия намерена отказаться от российского ядерного топлива
Орбан: Венгрия хочет добиться «энергетической самодостаточности»
10 сентября 2023, 16:16

Фото: iStock/Wlad74

Правительство Венгрии намерено уменьшить энергетическую зависимость от России путём переведения работы АЭС в Пакше с российского на французское ядерное топливо. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе Венгерского гражданского форума.
Франция имеет самое большое количество ядерных реакторов в Европе, на которых производит топливо. Уран, при этом, импортируется из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана.

Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), разработанные ещё в советское время в 1950-е годы, наиболее распространены в мире, а, в частности, в европейских странах. Уже много лет западные компании находятся в поиске альтернативы российскому ядерному топлива.

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#аэс
#венгрия
#россия
#топливо
#энергетика
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Аналитики ожидают роста российского экспорта к концу года
10 сентября 2023, 14:03

Фото: istockphoto/Diy13

Аналитики компании SberCIB Investment Research рассказали журналистам во время Восточного экономического форума (ВЭФ), что к концу года можно ожидать подъема российского экспорта. Они напомнили, что динамика его номинальных объемов во многом определяется изменением цены на сырьевые товары.
В начале и первой половине 2023 года цена на нефть марки Brent была ниже, чем год назад, к тому же дисконт в стоимости российского сорта Urals по отношению к Brent составлял от 20 до 30 долларов за баррель. Цены на сельскохозяйственную продукцию и металлы также подвергались корректировке из-за неблагоприятных прогнозов для мировой экономики, передает «Лента.ру».

В последнее время цена нефти Brent стабилизировалась в районе 80-85 долларов за баррель. При этом дисконт Urals к Brent заметно сократился — теперь он колеблется на отметке 10-15 долларов за баррель. Это дает основания прогнозировать увеличение российского экспорта в третьем и четвертом кварталах нынешнего года на 10-15 процентов в годовом выражении, считают специалисты. Но увеличение сроков  поступления валютной выручки в страну означает, что заметный эффект от более высоких экспортных цен российская экономика сможет ощутить только к концу этого года или в начале следующего, заключили эксперты.

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#экономика
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#цена
#нефть
#эксперты
#специалисты
#экспорт
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Лавров назвал схему Запада по подключению Россельхозбанка к SWIFT нереалистичной
10 сентября 2023, 13:39

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нереалистичной схему Запада, который пытается уговорить Россию переподключить Россельхозбанк к SWIFT через филиал в Люксембурге. Об этом министр иностранных дел заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Лавров уточнил, что филиал Россельхозбанка в Люксембурге не имеет лицензии на совершение банковских операций, а также исчерпал все свои возможности и собирается закрываться. 

Ранее издание Bild сообщало, что ООН выразила готовность выполнить все условия России для возобновления зерновой сделки.

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#зерновая сделка
#банк
#сергей лавров
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Индия предложит России области для инвестирования застрявших рупий
Лавров: Индия поможет России инвестировать застрявшие рупии
10 сентября 2023, 12:43

Фото: iStock/cheekudigital

Индия предложит России области, в которые компании смогут инвестировать большое количество рупий, которые застряли в банках России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Он отметил, что в настоящее время в российских банках скопилось большое количество индийских рупий, полученных от продажи нефти. Россия не могла их потратить из-за неконвертируемости валюты, но индийские коллеги пообещали предложить перспективные отрасли, в которые можно было бы инвестировать эту валюту.

Ранее финансист Задорнов заявил, что ​ослабление рубля связано с переизбытком индийской рупии. Однако экономист Беляев опроверг эту информацию, заявив, что на ослабление рубля влияет внутренняя ситуация ​в российской экономике. 

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#индия
#россия
#сергей лавров
#саммит
#инвестиции
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Филиппины заинтересованы в импорте российской нефти
10 сентября 2023, 10:18

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Правительство Филиппин заинтересовано в импорте нефтепродуктов из России. Об этом заявил посол островного государства в Москве Игорь Байлен.
В беседе с РИА Новости дипломат сообщил, что власти Манилы намерены обсудить вопрос поставок российской нефти в октябре в ходе торгово-экономической комиссии. По его словам, пока нефть из России не входит в состав филиппинского импорта, но такой интерес точно есть. 

Представитель филиппинского внешнеэкономического ведомства и ранее заявлял, что Манила ищет возможности торгово-экономического сотрудничества с Москвой. В мае он отмечал, что сложности с перемещением товаров связаны с отключением России от системы SWIFT, что ведет к дополнительным сложностям при совершении платежей из-за санкций. Однако в следующем месяце запланирована встреча представителей РФ и Филиппин, на которой будут обсуждаться вопросы поставки нефти. В ходе работы совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству эти вопросы должны быть улажены, заключил посол.

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#нефть
#посол
#встреча
#поставки
#дипломат
#рф
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Индия и США запустили экономический коридор
Премьер-министр Индии Моди анонсировал запуск экономического коридора
09 сентября 2023, 20:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о запуске экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа. Анонсирован старт в ходе саммита G20 в Нью-Дели.
Возглавляют экономический коридор Индия и США. 

Данная инициатива станет первой, направленной на сотрудничество в сфере инфраструктуры и связи, в которой будут задействованы Индия, США, Франция, Италия, Германия, ЕС, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В связи с созданием такой инициативы, представители государств «Большой двадцатки» предложили свои пути развития сотрудничества.

Так президент США Джо Байден заявил о финансировании строительства новой железной дороги из Анголы в сторону Индийского океана.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой позволит наладить сотрудничество в сфере туризма. По её словам, жители сходящих в коридор государств смогут на 40% быстрее путешествовать в другие страны.

А наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду на реализацию этого проекта в полной мере.

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#g20
#экономика
#индия
#сша
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Путин утвердил порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям
09 сентября 2023, 20:34

Фото: istockphoto/Igor Kutyaev

Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о взаиморасчетах как с резидентами, так и с иностранными  кредиторами. Указ касается  ценных бумаг, которые учитываются зарубежными депозитариями — организациями, которые специализируются на хранении ценных бумаг и учете прав на них. Согласно указу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Личное присутствие представителя депозитария не является обязательным.

В документе также оговариваются подробности механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям ценных бумаг. Стоит отметить, что еще в 2022 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что у страны не осталось других возможностей выплаты средств по евробондам, кроме платежей в национальной валюте.

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Business Insider: В Германии разочарованы возвращением России в мировую торговлю
Немецкий ученый Стамер пожаловался на рост российской торговли
09 сентября 2023, 08:52

Фото: istockphoto/CreativeNature_nl

В Германии недовольны «возрождением» российской экономики и торговли. В отчете Кильского института мировой экономики немецкий ученый, глава Kiel Trade Indicator Винсент Стамер пожаловался, что, несмотря на «удушающие» санкции, Россия возвращается на мировой рынок.
В исследовании на основе анализа данных о грузообороте крупнейших российских портов (Санкт-Петербург, Владивосток, Новороссийск) делается вывод о том, что торговая активность России в августе усилилась, несмотря на непрекращающееся санкционное давление. Движение товаров в указанных портах приблизилось к максимуму с начала специальной военной операции на Украине.

Стамер выразил искреннее недоумение и разочарование тем, что Россия уверенно возвращается в мировую торговлю, несмотря на западные санкции и слабый курс рубля. Политика сдерживания и ослабления российского государства наносит ущерб всей мировой экономике. Россия, несомненно, выстояла и окрепла, с огорчением констатирует немецкий ученый.

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Трейдер Блинов допустил снижение доллара до 60 рублей в 2024 году
08 сентября 2023, 20:41

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Старший трейдер отдела фондового рынка Роман Блинов высказал мнение о том, что доллар может опуститься до 60 рублей уже к началу 2024 года.
Он пояснил, что отечественная экономика справляется с антироссийскими санкциями, что может укрепить национальную валюту. Также эксперт отметил, что о будущем укреплении рубля свидетельствуют и экономические показатели.

«У рубля есть твёрдая основа для того, чтобы заметно укрепиться до конца текущего года. И мы увидим доллар по 80 рублей. Совсем не исключено, что уже в первом полугодии 2024 года валюта США опустится до 60 рублей. Но для этого надо, чтобы все те люди в нашей стране, которые отвечают за этот вопрос, всё-таки поняли наконец, за какую команду они играют», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блинов.

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