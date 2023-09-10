Украина получила первую партию ядерного топлива из США

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Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» получила первую партию ядерного топлива из США. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
Он уточнил, что американская компания Westinghouse совместно со специалистами из Украины изготовила топливо для энергетического реактора ВВЭР-440.
Кроме того, Галущенко заявил, что Украина подписала договоры с Финляндией, Словакией и Чехией о сотрудничестве в сфере энергетики. В планах у Киева, по словам министра, «вообще заменить РФ в этом сегменте».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в планах у государства добиться «энергетической самодостаточности». То есть, полностью отказаться от использования российского ядерного топлива на АЭС в Пакше, заменив его французским.
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Кроме того, Галущенко заявил, что Украина подписала договоры с Финляндией, Словакией и Чехией о сотрудничестве в сфере энергетики. В планах у Киева, по словам министра, «вообще заменить РФ в этом сегменте».
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Анастасия Чинкова