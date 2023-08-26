Украинский эксперт Прокип: рост цен на энергетику в Европе грозит снижением импорта

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Аналитик украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что рост цен на энергетику в Европе этой зимой грозит Киеву снижением импорта для покрытия спроса. Об этом Прокип сообщил на своей странице в социальной сети.
Отмечается, что возместить снижение импорта не удастся из-за низких мощностей энергосистемы.
Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Политик подчеркнул, что Киев точно не будет одной из сторон переговоров с Москвой.
Ранее Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС «Пакш» к непосредственному сооружению. АЭС «Пакш» - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии, построенная по советскому проекту.
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Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Политик подчеркнул, что Киев точно не будет одной из сторон переговоров с Москвой.
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Екатерина Коршунова