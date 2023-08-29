«Укрэнерго: Украина вновь побила рекорды потребления электричества

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В компании уточнили, что вечером этого дня пришлось потребовать экстренной помощи Польши и Румынии, которая передала 1200 МВт/ч. Такая мера очень высока по стоимости и используется крайне редко. Однако за последнее время помощь от соседних стран требуется намного чаще. В некоторые дни объём поставок электричества достигал 3900 МВт/ч.
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