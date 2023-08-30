«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии

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Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Укрэнерго».
В понедельник, 28 августа максимум потребления на 1,2% превысил показатели 21 августа. В организации уточнили, что вечером этого дня пришлось потребовать экстренной помощи Польши и Румынии, которая передала 1200 МВт/ч.
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