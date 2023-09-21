Уникальные подмосковные пектиновые напитки пойдут на экспорт в страны Персидского залива

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Компания «Мезон» расширяет производство пектиновых напитков. Она завершает ремонт нового помещения и ждёт поставки новых производственных линий, сообщили в пресс-службе подмосовного Минсельхозпрода.
Технология производства напитков полностью импортозамещающая, она разработана российскими учеными. В основе – жидкий пектин, который получают из фруктов, ягод и овощей. Напитки не содержат сахара, глютена и ГМО. В линейке есть напитки с яблоком, бананом, тыквой, облепихой, малиной, цитрусовыми, шпинатом и с добавлением пряностей. Подобный продукт – единственный в России.
Сейчас предприятие выпускает около 100 тыс бутылок напитка ежегодно. За счёт расширения производства объёмы планируют увеличить в 10 раз. После расширения продукт начнут поставлять в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.
Партнёр компании готов инвестировать в проект более 400 млн рублей. Новое производство должно стартовать в начале будущего года и постепенно наращивать объёмы.
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Сейчас предприятие выпускает около 100 тыс бутылок напитка ежегодно. За счёт расширения производства объёмы планируют увеличить в 10 раз. После расширения продукт начнут поставлять в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.
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Лора Луганская