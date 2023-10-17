Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,3%

Фото: Минсоцразвития МО
Уровень безработицы в Московской области сейчас составляет 0,3%. В регионе отмечается тенденция к снижению числа безработных, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«С начала года количество безработных снизилось на 6 тыс. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 0,3%. Это 11 тыс жителей, находящихся в поиске работы», – отметила Болатаева.По данным Минсоцразвития региона, сегодня на портале «Работа России» соискателям доступны более 75 тыс предложений о работе, а некоторым категориям – бесплатное обучение на новую профессию.
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