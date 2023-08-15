Уровень мирового благосостояния снизился впервые после кризиса 2008 года

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Общий уровень благосостояния людей в 2022 году снизился в первый раз с кризисного 2008 года.
Такие данные следуют из отчёта аналитиков банка Credis Suisse. Общее состояние всех жителей Земли в 2022 году снизилось на 2,4%, составив 454,4 трлн долларов. Уровень мирового богатства упал на 11,3 трлн долларов из-за инфляции и роста курса доллара.
Более всего обеднели европейцы и жители Северной Америки. В сумме они потеряли 10,9 трлн долларов.
Азиатско-Тихоокеанский регион понёс убытки в размере 2,1 трлн долларов. При этом общий уровень богатства вырос в Латинской Америке — на 2,4 трлн долларов. Это связано с повышением курса местных национальных валют к доллару в среднем на 6%.
Большие потери зафиксированы в США, Японии, Китае. Наибольший прирост благосостояния наблюдается в России, Мексике, Индии. А самой богатой страной, учитывая среднее благосостояние граждан, остаётся Швейцария, за ней идут США, Гонконг, Австралия.
Ранее сообщалось, что до трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару. Опрос, который провели среди узбекской диаспоры, показал, что 50% респондентов задумались о том, чтобы покинуть Россию из-за слабого курса рубля. 25% не собираются уезжать из России, а 25% пока не определились с ответом. Всего исследователи опросили 22 800 человек.
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Более всего обеднели европейцы и жители Северной Америки. В сумме они потеряли 10,9 трлн долларов.
Большие потери зафиксированы в США, Японии, Китае. Наибольший прирост благосостояния наблюдается в России, Мексике, Индии. А самой богатой страной, учитывая среднее благосостояние граждан, остаётся Швейцария, за ней идут США, Гонконг, Австралия.
Ранее сообщалось, что до трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару. Опрос, который провели среди узбекской диаспоры, показал, что 50% респондентов задумались о том, чтобы покинуть Россию из-за слабого курса рубля. 25% не собираются уезжать из России, а 25% пока не определились с ответом. Всего исследователи опросили 22 800 человек.
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Мария Фирсова