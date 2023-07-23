Уровень продовольственной инфляции в России — самый низкий в Европе

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В июне уровень годовой продовольственной инфляции в России составил 0,8%, что является самым низким показателем среди всех европейских стран. А весной в стране наблюдалась годовая дефляция на некоторые виды продуктов и безалкогольных напитков.
Дефляция в России впервые с 2018 года была отмечена в апреле этого года. В мае ее уровень достиг рекордных 1,12%, согласно расчетам аналитиков РИА Новости.
Самый высокий уровень продовольственной инфляции на протяжении долгого времени сохраняется в Венгрии. Целых десять месяцев этот показатель стабильно был выше 30%, и только в июне он снизился до 29,3%. Годовые темпы роста цен выше 20% сохранились в Сербии (22,1%). В пятерку стран с самой высокой инфляцией вошли также Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%).
Годовая инфляция в значениях ниже десяти процентов, кроме России, в июне отмечалась еще в пяти странах: Белоруссии (3,6%), Швейцарии (5,1%), Португалии (8,6%), Дании (8,8%) и Финляндии (9,2%). В большинстве стран Европы темпы инфляции в начале лета замедлились.
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Самый высокий уровень продовольственной инфляции на протяжении долгого времени сохраняется в Венгрии. Целых десять месяцев этот показатель стабильно был выше 30%, и только в июне он снизился до 29,3%. Годовые темпы роста цен выше 20% сохранились в Сербии (22,1%). В пятерку стран с самой высокой инфляцией вошли также Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%).
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Александр Бойцов