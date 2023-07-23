Уровень продовольственной инфляции в России — самый низкий в Европе

Председатель Российского союза налогоплательщиков, депутат Госдумы Артём Кирьянов рассказал, что Госдума в третьем чтении приняла закон об НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров, которые трудятся как внутри России, так и за границей. Об этом сообщает «Абзац».