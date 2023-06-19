Узбекистан с октября начнет поставки российского газа

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В планах Узбекистана начать поставки российского газа с 1 октября нынешнего года
Годовой объём закупки будет равен 2,8 млрд куб. м.
«В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки», —сообщили в Минэнерго страны.
Договор о поставках российского газа в Узбекистан заключили АО «УзГастрейд» и ООО «Газпром экспорт» на 2 года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.
Документ предусматривает строительство новой газоизмерительной станции в Узбекистана, работы завершатся к сентябрю.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $550. Сообщается, что рост цен составил практически 30%. Это самый крупный показатель цены с апреля. По информации издания, рост цен сначала дня достиг уровня 13%.В «Газпроме» пояснили, что газовые хранилища в Европе заполнены и погода зимой была относительно теплой.
«В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки», —сообщили в Минэнерго страны.
Документ предусматривает строительство новой газоизмерительной станции в Узбекистана, работы завершатся к сентябрю.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $550. Сообщается, что рост цен составил практически 30%. Это самый крупный показатель цены с апреля. По информации издания, рост цен сначала дня достиг уровня 13%.В «Газпроме» пояснили, что газовые хранилища в Европе заполнены и погода зимой была относительно теплой.
Мария Фирсова