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Уже 586 тыс предпринимателей работают в Подмосковье в статусе самозанятых

20 сентября 2023, 20:14
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Число самозанятых в Подмосковье за лето увеличилось более чем на 44 тыс. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в регионе уже 586 тыс предпринимателей работают в этом статусе. В летний период в Подмосковье было зарегистрировано более 44 тыс самозанятых. Всего же с начала года этот показатель увеличился на 105 тысяч. То есть рост составил 22%», – рассказала Зиновьева.
Зампред напомнила, что в Московской области до конца года продолжается приём заявок на субсидии при выходе на маркетплейсы. Получить поддержку на 500 тыс рублей наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства могут и самозанятые.

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#мининвест мо
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#бизнес
#поддержка
#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
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Денег нет, но вы держитесь — намекнули Зеленскому в США
Американский политик Дональдс: у конгресса нет денег для Зеленского
20 сентября 2023, 18:47

Фото: iStock/Andrii Atanov

Член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что Зеленский приехал в США не вовремя, так как у конгресса нет денег для Украины. Об этом сообщают «Аргументы Недели».
«Сейчас «не лучшее время» для визита Зеленского в США. Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты», — приводят слова политика Дональдса «Аргументы Недели».

Напомним, ранее американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. С начала текущего года, государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.

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#сша
#деньги
#политика
#дефицит
#минфин
#переговоры
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Минфин анонсировал возвращение мер валютного контроля
20 сентября 2023, 18:40

Фото: iStock/SSV-Photo

Российское правительство занимается разработкой мер, которые будут направлены на восстановление валютного контроля в стране. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, меры, которые будут предприняты, позволят контролировать отток капитала, который идет через дружественные России страны.
 
Называть конкретные меры Моисеев не стал, отметив, что идет их обсуждение, но то, как они будут реализованы пока не известно. Он также отметил, что введенные рычаги смогут сдерживать волатильность курса и стабилизировать ситуацию на рынке. После того, как разработка мер завершится, они будут представлены россиянам, отметил заместитель министра. 

Прежде сообщалось, что названы условия, при которых доллар взлетит. 

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#доллар
#правительство
#страны
#меры
#разработка
#рф
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Африка отказывается от российского рубля
ЦБ: В июле 2023 года Африка практически не рассчитывалась с РФ в рублях
20 сентября 2023, 10:30

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Страны Африки стали реже платить за поставки товаров в рублях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику ЦБ РФ.
Отмечается, что страны африканского континента отдают предпочтение расчетам в валютах «дружественных стран». Уровень оплаты в таких денежных единицах составил 78,8%, что является рекордным показателем. 
 
Использование доллара сократилось до 8,5%. Статистические данные говорят, что снижение оплаты в рублях произошло после резкого подорожания доллара. 

Прежде сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал инфляцию главной проблемой российской экономики. Он также отметил, что рубль необходимо укреплять, а ситуацию на рынке стабилизировать. 

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#доллар
#данные
#страны
#меры
#снижение
#путин
#цб
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Япония в августе 2023 года нарастила экспорт медицинских изделий в РФ на 578%
20 сентября 2023, 05:38

Фото: iStock/blew_i

Япония в августе нарастила экспорт железа, стали и медицинских изделий в Россию. Об этом говорится на официальном сайте японского Минфина.
Уточняется, что экспорт железа и стали в РФ на 312,5%, медицинских изделий — на 577,7%, в то время как Япония снизила поставки в Россию компьютеров (на 97,7%) и генераторов на (78,5%). Также резкое снижение отмечается по экспорту японских автомобилей (на 42,6%).

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#экспорт
#япония
#поставки
#рф
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Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей
Аналитик Антонов: Риск подорожания доллара до 110 рублей есть
20 сентября 2023, 01:34

Фото: IStock/SSV-Photo

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение в интервью агентству «Прайм», что несмотря на отсутствие конкретных оснований для резкого снижения курса российской валюты, прогнозы, появившиеся в СМИ, о достижении долларом отметки в 110 рублей, могут сбыться.
Такие прогнозы были представлены в докладе «Росконгресса». Антонов пояснил, что на данный момент торговый диапазон для доллара колеблется между 92,5 и 101 рублем, и верхняя граница этого диапазона может оставаться в силе до следующего заседания Банка России.

«Если на финансовых рынках произойдут события, которые вызовут резкое изменение обстановки, и курс доллара перекроет уровень в 101 рубль, то возможно будет необходимо пересмотреть целевой уровень в районе 109 рублей», - добавил аналитик.
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#рубль
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#антонов
#цб
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Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
Сбербанк планирует повысить ставки по вкладам, возможно и для своей ипотеки
20 сентября 2023, 00:33

Фото: istockphoto.com/gopixa

Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, а также не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
«В связи с повышением ключевой ставки Центрального Банка, мы рассматриваем возможность внесения корректив в ставки наших базовых ипотечных программ. Кроме того, в ближайшие дни Сбербанк намерен повысить ставки на некоторые вклады, с целью сделать наши предложения по депозитам более привлекательными для наших клиентов», — заявили в банке.
Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику в июле в ответ на увеличение инфляционных рисков, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако, внезапное ослабление рубля усилило инфляционные ожидания, и в августе регулятор принял решение увеличить ставку на 3,5 процентных пункта, достигнув 12% годовых.

В сентябре текущего года регулятор снова увеличил ключевую ставку на 1 процентный пункт, устанавлив её на уровне 13% годовых.

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#сбербанк
#россияне
#банк россии
#цб
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Подмосковная кондитерская компания расширит производство на 40 тыс кв м
19 сентября 2023, 21:08

Фото: Минсельхозпрод МО

Компания «Деловое партнёрство» расширяет производство в городском округе Подольск, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Предприятие производит кондитерскую продукцию, снеки, орехи, сухофрукты и топпинги для молочной промышленности.
Компания начала строить новый производственный корпуса площадью около 40 тыс кв м. Новый корпус позволит нарастить объемы в 2,5 раза и производить свыше 50 тыс тонн продукции в год. Объём инвестиций составит 5,5 млрд рублей. На предприятии планируют создать 70 рабочих мест.
 
Сейчас завершены проектные работы, получено разрешение, начато строительство. Первый этап работ предполагается завершить в конце следующего года, второй – к началу 2027-го.
 
Компания производит драже в глазури, фруктовые батончики в шоколаде, шоколадные конфеты, занимается обработкой и упаковкой орехов и сухофруктов. Предприятие выпускает кондитерскую продукцию по специально разработанным рецептурам под собственными торговыми марками BIENNALE и Gloriss by BIENNALE, которые реализуются во всех крупных торговых сетях.
 
Продукция BIENNALE экспортируется в страны СНГ, Объединённые Арабские Эмираты и Китай.

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Глава Реутова Станислав Каторов посетил ГК «Двери Ягуар»

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В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения

 

#минсельхозпрод мо
#производство
#кондитерские изделия
#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
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Глава Реутова Станислав Каторов посетил ГК «Двери Ягуар»
19 сентября 2023, 20:17

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов посетил группу компаний «Двери Ягуар», где изготавливают межкомнатные и входные двери. Он осмотрел новые производственные цеха и помещения, в которых делают реновацию для расширения производства, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Видели те цеха, которые нам показывали в прошлом году как заброшенные. Сегодня это малярные, чистые специальные комнаты с необходимым современным оборудованием. Это позволяет делать качественную продукцию», – сказал Каторов.  
Сейчас производственные и складские помещения ГК «Двери Ягуар» расположены на территории 2 га. Компания реализовала проект импортозамещения по производству дверей, являющихся аналогами продукции итальянских производителей.  В пресс-службе добавили, что за последний год «Двери Ягуар» увеличили количество рабочих мест в два раза – с 97 до 180. Сегодня оборот составляет порядка 1,5 млрд рублей.

Станислав Каторов с уверенностью отметил, что предприятие и дальше будет развиваться, а количество налогов и отчислений в бюджет будет продолжать расти.  
«С этой компанией у нас связана достаточно длительная история. Изначально производство ГК «Двери Ягуар» Реутова размещалось на территории 0,8 га на арендованном земельном участке. Компании была оказана помощь в выкупе этого участка, а для расширения производства подобран второй соседний земельный участок площадью 1,1 га, находящийся в частной собственности. Было также оказано содействие в его выкупе», – рассказал глава Реутова.
Он добавил, что компания хочет дальше продолжать расширяться, поэтому будет продолжаться работу по поиску дополнительных земельных ресурсов. 

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Глава Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь» 

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#станислав каторов
#реутов
#экономика
#производство
#подмосковье
#московская область
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Глава Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь»
19 сентября 2023, 19:07

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь», посмотрел производственные помещения и оборудование, в том числе частично компенсированное в рамках государственной и муниципальной программ «Предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа.
«ООО «Мебеталь» производит на своей площадке в городе Реутов мебель. Компания на протяжении последних пяти лет принимала участие в конкурсных отборах на субсидирование затрат и получила финансовую поддержку на закупку оборудования более чем на 10 млн рублей. В текущем году компания закупила оборудование для обеспыливания производства и приняла участие в конкурсном отборе на оказание финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы городского округа Реутов «Предпринимательство», – приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.    
В пресс-службе уточнили, что ООО «Мебеталь» работает с 1998 года. Компания специализируется на изготовлении мебельных деталей корпусной мебели по индивидуальным проектам для коммерческих организаций. Производственные мощности объединяют в себе весь комплект современного и высокоточного оборудования, в том числе с ЧПУ. 
 
В 2021 году компанией реализован инвестиционный проект по строительству производственно-складского здания общей площадью 1 297 кв м. На российском рынке компания Реутова зарекомендовала себя как надёжный партнёр по производству мебельных деталей для шкафов-купе и корпусной мебели.
«Компания развивается, имеет высокий налоговый потенциал. Ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области составляют порядка 30 миллионов рублей, в т.ч. в местный бюджет около 5 миллионов рублей. Компания нуждается в дополнительных земельных ресурсах. Обсудили, где их можно найти. Будем помогать предприятию расширяться», – отметил Каторов.    
Посещая предприятия, глава Реутова общается с сотрудниками. Компания «Мебеталь» не стала исключением. В ходе беседы выяснилось, что её представители активно пользуются надземным переходом, который соединяет улицы Октября и Никольскую в Реутове, добавили в пресс-службе.    
«Важно, что люди пользуются сегодня пешеходным переходом, который открыли благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Жители Реутова видят отремонтированные улицы Никольскую и Профсоюзную», – подытожил глава Реутова.
В планах, по его словам, – дальнейшее благоустройство, в том числе на Транспортной улице. 
 
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#экономика
#производство
#подмосковье
#московская область
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