Уже 586 тыс предпринимателей работают в Подмосковье в статусе самозанятых

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Число самозанятых в Подмосковье за лето увеличилось более чем на 44 тыс. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе уже 586 тыс предпринимателей работают в этом статусе. В летний период в Подмосковье было зарегистрировано более 44 тыс самозанятых. Всего же с начала года этот показатель увеличился на 105 тысяч. То есть рост составил 22%», – рассказала Зиновьева.Зампред напомнила, что в Московской области до конца года продолжается приём заявок на субсидии при выходе на маркетплейсы. Получить поддержку на 500 тыс рублей наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства могут и самозанятые.
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