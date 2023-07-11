В 2022 году бюджет РФ недополучил 2,5 трлн рублей по налогам

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К 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам в России составила 2,5 трлн руб. Об этом сообщают «Известия».
Согласно заключению комитета ГД по экономической политике, задолженность увеличивается по НДС, по неуплате текущих платежей юридическими лицами, по налогу на прибыль организаций и по платежам за использование природных ресурсов.
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Диана Аванесян