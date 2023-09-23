В 8 российских регионах в ближайшие годы вырастут зарплаты

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Минэкономики сообщило, что в 8 регионах страны зарплаты вырастут на 10% в 2023-2026 годах.
РБК пишет, что в 2023-2026 годах зарплаты вырастут на 10% и выше в Кемеровской области ( 11,1%), Челябинской области ( 10,8), Дагестане ( 10,6), Забайкальском крае, Мордовии, Воронежской области (по 10,1), а также Ярославской и Владимирской областях (по 10%).
Москва и Санкт-Петербург в данном списке не оказались.
Ранее финансовый консультант Инна Филатова поделилась информацией о том, какие работники в России могут рассчитывать на доплату в размере 45 процентов от своей заработной платы.
Филатова уточнила, что для получения доплаты в 45 процентов от зарплаты сотрудникам необходимо занимать определенные государственные должности и иметь выслугу лет. К таким должностям относятся космонавты, летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговой службы и федеральные государственные гражданские служащие.
Согласно ее словам, минимальный стаж для получения доплаты в 2023 году составляет 18 лет и шесть месяцев государственной службы. Эта доплата также предусмотрена для участников спецоперации на Украине.
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Москва и Санкт-Петербург в данном списке не оказались.
Филатова уточнила, что для получения доплаты в 45 процентов от зарплаты сотрудникам необходимо занимать определенные государственные должности и иметь выслугу лет. К таким должностям относятся космонавты, летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговой службы и федеральные государственные гражданские служащие.
Согласно ее словам, минимальный стаж для получения доплаты в 2023 году составляет 18 лет и шесть месяцев государственной службы. Эта доплата также предусмотрена для участников спецоперации на Украине.
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Мария Фирсова