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В Архангельске состоится XVII торговый Форум

14 ноября 2023, 11:55
Фото: istockphoto/golubovy

Фото: istockphoto/golubovy

Форум состоится по теме: «Торговые горизонты: форум партнерства и инноваций в Архангельской области».
Форум состоится с 23 по 24 ноября 2023 года. Он организован Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Архангельской области.

С 2006 года Форум является одним из ключевых событий для бизнесменов, участников потребительского рынка, представителей органов госвласти Архангельской области.


В 2023 году Форум будет посвящен обобщению опыта работы предприятий потребительского рынка. В рамках деловой программы состоится 16 мероприятий, в ходе которых рассмотрят вопросы поддержки в сферах потребительского рынка, расширения малых форматов торговли, а также влияния региональных и федеральных торговых сетей на экономическую деятельность региона.

Участие бесплатное по предварительной регистрации не сайте Форума https://torgforum29.ru/.

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РИА Новости: Евросоюз предостерегли от шагов в отношении замороженных активов РФ
14 ноября 2023, 11:18

Фото: iStock/hank5

Евросоюз ищет способы, как законно пустить замороженные российские деньги на помощь Украине. Однако такие действия повлекут за собой отток капитала и иностранных инвесторов. И этот процесс уже начался, пишет РИА Новости.
Всего в западных странах заблокировано около 300 миллиардов долларов. Теперь в Европе нашли некие юридические основания для передачи Киеву доходов с этих средств и сразу же подготовили пакет соответствующих документов. Уточняется, что за девять месяцев текущего года российские активы принесли три миллиарда евро.

При этом юристы предупреждают, что данная затея очень опасна. Не исключается и вариант развития событий, по которому эти деньги придется возвращать Москве совместными усилиями. Так как в ЕС беспокоятся о рисках, которые могут связаны с этим.

«Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно», — отметил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

При этом Financial Times предупредила, что возможная конфискация российских активов обернется непредсказуемыми экономическими последствиями.

«Это заставит другие страны вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же», — говорится в статье издания.

Планируется, что в декабре Еврокомиссия представит подготовленный юридический механизм по использованию доходов от замороженных российских активов. При этом Москва сможет ответить на такой шаг: она конфискует намного больше, резюмируется в статье РИА Новости.

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#евро
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#экономика
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В российском бизнесе возник круговорот рублей из-за требования продажи валюты
14 ноября 2023, 11:01

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Экспортеры, которые получают выручку за рубежом в рублях, вынуждены приобретать на них валюту, чтобы продать на отечественном рынке согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки.
Некоторым компаниям сложно делать это из-за санкций, пишут «Ведомости».  Российские компании оказались перед необходимостью двойной конвертации рубля: если национальная валюта поступает на заграничные счета экспортеров, последним необходимо менять её на иностранную, переводить в российские банки и там снова менять на рубли, на внутреннем рынке. Эксперты называют данную ситуацию «круговоротом рублей». 
 
Требование об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров президент России Владимир Путин подписал около месяца назад. Это требование касается 43 групп компаний, относящихся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, а также лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. 
 
Экспортеры теперь обязаны зачислять не менее 80% валютной выручки на российские счета в течение 60 дней с момента её получения; продавать не меньше 90% от зачисленного в течение 2 недель, и не менее 50% средств, которые были получены в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Ранее глава НСПК Комлев заявил, что установка терминалов «Мир» за границей законна. Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам «Мир» в ОАЭ, Турции и других государствах не противоречит закону. Из-за санкций Запада платить российскими картами за границей почти невозможно. Банки стали устанавливать там терминалы.

Об этом РБК сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

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#банки
#деньги
#россия
#валюта
#страны
#загран
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Глава НСПК Комлев заявил, что установка терминалов «Мир» за границей законна
14 ноября 2023, 10:49

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам «Мир» в ОАЭ, Турции и других государствах не противоречит закону.
Об этом РБК сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

«Платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей. НСПК может дать банкам дополнительные разъяснения по этому поводу. Это поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей», — заявил Владимир Комлев. 
Из-за санкций Запада платить российскими картами за границей почти невозможно. Банки стали устанавливать там терминалы.
Например, продвижение использования QR-кодов за границей не вступает в противоречия с российским законодательством и правилами платежной системы «Мир», потому как это будет считаться транзакцией на российской территории. 

Разъяснения всё-таки могут понадобиться для установки банками POS-терминалов. Это касается таких популярных туристических направлений, как Турции и ОАЭ.

«Массовое внедрение POS-терминалов пока вряд ли будет. Будут эксперименты в рамках наиболее популярных локаций и стран, например в Турции и ОАЭ», —рассказал ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.
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#банки
#турция
#карты
#деньги
#загран
#новости
#экономика
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Bloomberg: Поставки газа из Израиля в Египет выросли на 60%
Bloomberg: Поставки газа из Израиля в Египет в ноябре выросли на 60%
14 ноября 2023, 03:34

Фото: iStock/Oleksii Bilyk

В ноябре на фоне уменьшения эскалации конфликта на Ближнем Востоке на 60% увеличились поставки природного газа из Израиля в Египет. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, поставки выросли с примерно 250 млн куб. футов ежедневно в начале ноября до 350-400 млн куб. футов. При этом объём поставок остаётся почти в два раза меньше, чем до нападения ХАМАС на Израиль.

Авторы связывают рост поставок с уменьшением напряжённости в регионе и с возобновлением работы американского нефтегазового гиганта Chevron на месторождении Тамар в Израиле.

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#израиль
#рост
#поставки
#газ
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Минфин США подозревает около 100 кораблей в транспортировке нефти из РФ
14 ноября 2023, 01:57

Фото: iStock/Dikuch

Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти в нарушение западных санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на незванный источник, ознакомившийся с соответствующими документами.
По его словам, хотя подобные запросы рассылаются регулярно, нынешний стал самым значительным шагом такого рода с тех пор, как страны G7 и Евросоюза ввели в конце 2022 года потолок цен на российскую нефть. Последний запрещает танкерам пользоваться страховыми и финансовыми услугами западных стран, если они приобретают ее дороже $60 за баррель.

В первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.

В Вашингтоне при этом заявили устами координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, что Запад не готов отказываться от потолка цен как эффективного инструмента антироссийских санкций, однако при необходимости может его пересмотреть.

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#россия
#сша
#санкции
#минфин
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В России появятся правила онлайн-продаж кредитов и вкладов
ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж кредитов и вкладов
14 ноября 2023, 01:55

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк (ЦБ) предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах кредитов и вкладов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.
В ЦБ отметили, что повышение доступности финансовых услуг «зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений», поэтому необходимо ввести правила для онлайн-продаж, обязывающие финорганизации полностью раскрывать информацию о продуктах, рисках и допуслугах.

«Для того чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения», — говорится в публикации.

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#банки
#вклады
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В декабре в Солнечногорске запустят завод металлоконструкций
13 ноября 2023, 17:30

Фото: Мининвест МО

Компания «Аполло» в декабре запустит в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске завод металлоконструкций. Уже стартовали пусконаладочные работам, продолжается монтаж оборудования и станков, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На заводе будут производить металлоконструкции для строительства – каркасы зданий, балки, колонны и фермы. Все производственные процессы будут оцифрованы, и заказчики смогут в режиме реального времени следить за изготовлением и сборкой конструкций.
 
После запуска производства на полную мощность там создадут около 80 рабочих мест. 
 
Всего в портфеле реализованных проектов компании «Аполло» около 100 заводов, 90 логистических комплексов, более 30 торговых центров, а также административные здания, спортивные объекты, стадионы, школы и детские сады.

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#подмосковье
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В Раменском будут производить импортозамещающие системы для отопления и водоснабжения
13 ноября 2023, 17:01

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье будут производить блоки из нержавеющей стали, на базе которых начнут собираться коллекторные группы для систем отопления и водоснабжения, модули учёта тепла и воды. Производство в Раменском городском округе запустит компания «МИВС», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания уже закупила оборудование. Объём инвестиций в проект составит около 60 млн рублей. На предприятии планируют создать порядка 50 рабочих мест. Запустить производственно-складской комплекс компания рассчитывает уже в I квартале будущего года. 

Продукция производственного комплекса будет применяться при строительстве многоэтажных квартирных домов с большим количеством помещений и малоэтажных домах.

На первом этапе на предприятии будут производиться около 50 тыс коллекторных групп в год. Позже планируется модернизировать технологию и увеличить производственные мощности в несколько раз. Сегодня рынок изделий наполнен продукцией из-за рубежа. Продукция подмосковной компании позволит заместить импортные аналоги. 
 
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#мининвест мо
#раменский городской округ
#производство
#экономика
#импортозамещение
#московская область
#подмосковье
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Медведев рассказал об использовании отечественных технологий в экономике
Медведев: около 170 тыс. российских технологий используют в экономике
13 ноября 2023, 15:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

В российской экономике используется порядка 170 тысяч технологий отечественной разработки. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что необходимо расширять внедрение технологий, разработанных отечественными компаниями, в производство. 

Также Медведев в ходе заседания президиума Совета по науке и образованию добавил, что вопрос заключается больше не в количестве технологий, а в том, что это за технологические решения, что они из себя представляют, и как могут использоваться в производстве. 

Зампред Совбеза сообщил, что в этом направлении уже имеется ряд результатов, однако само движение по внедрению российских технологий в производственную деятельность еще недостаточно быстрое. 

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#экономика
#производство
#технологии
#россия
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