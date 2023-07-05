В Австрии заявили о риске срыва поставок российского газа

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Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что поставки природного газа из РФ в страны Центральной Европы могут оказаться под угрозой срыва из-за боевых действий на Украине. Об этом пишет Bloomberg.
По словам Гевесслер, трубопроводы, обеспечивающие транзит топлива, расположены в непосредственной близости от зоны активных боевых действий, что создает риск критического повреждения инфраструктуры.
Она добавила, что местным покупателям следует подготовиться к подобному сценарию заблаговременно. В настоящее время австрийские власти работают над снижением зависимости по газовым поставкам от Москвы. Однако импорт российского топлива все еще покрывает более половины потребностей Австрии.
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«Поставки могут прекратиться в любой момент. Мы должны быть готовы», — предупредила министр.
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Диана Аванесян