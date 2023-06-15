В «АвтоВАЗе» рассказали о новой модели Lada Iskra

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«Как раз говорили о том, чтобы, может быть, переходить к русским названиям… Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra», — подчеркнул президент компании.
Ранее сообщалось, что в России с 1 июня введены новые требования к автомобилям, как к выпускаемым в России, так и поставляемым из-за рубежа. Уточнялось, что автомобили, которые были произведены в стране, должны будут соответствовать экологическому стандарту, равному не ниже «Евро-2». Поправки коснутся и упрощённого порядка импорта машин из дружественных государств.