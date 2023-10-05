В Богородском округе поддержали импортозамещающие предприятия

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Богородском городском округе активно развивают импортозамещение. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. На ней обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.
«Богородский округ – значимый, там всегда реализуется много различных программ. Часть из них идёт по президентским, национальным проектам, часть – наши с вами. Мы стараемся делать акцент на самом главном в жизни человека и часто обсуждали важность перемен в благоустройстве, системе образования, во всём, что касается дорог, качества управляющих компаний. Было время, когда мы встречались с обманутыми дольщиками, которые достались нам по наследству», – обратился Воробьёв к собеседнику.Он попросил его рассказать, какие в муниципалитете произошли перемены и какие достигнуты результаты, что беспокоит жителей, какие проблемы до сих пор существуют.
«У нас динамично развивающийся округ в плане экономики. Мы предоставили бизнесу восемь участков для инвестиций за 1 рубль по импортозамещению. Гордимся всеми, кто вносит вклад в экономику. Это и индустриальный парк «Богородский», и логистическо-производственные центры, и наш ТЛЦ в Электроуглях», – доложил Сухин.Всего в Богородском городском округе – 445 промышленных предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Реализуется девять стратегически важных проектов импортозамещения. В эти проекты вложено 7,4 млрд рублей инвестиций, на предприятиях создано около 1,1 тыс рабочих мест. Всего с 2018 года в муниципалитете появилось около 10 тыс рабочих мест.
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